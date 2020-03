Henkinet voorkwam erger voor OHL en ziet mogelijkheden: "We hebben ze al met 3-0 geklopt, dus we blijven positief"

Als ze bij OHL een iemand mogen bedanken, dan is het wel Laurent Henkinet. Hij hield zijn team meermaals van een grotere achterstand met het oog op deel twee van de finale die beslist over promotie of nog een jaar in 1B.

Zonder de Leuvense goalie had de match bij de rust al in een beslissende plooi kunnen liggen. Na de rust herstelde OHL het evenwicht. "We houden geen negatief gevoel over aan deze match, want met de 1-0 is alles nog mogelijk", gaf Laurent Henkinet aan na de match. "We wisten dat er veel pressing zou komen en dat het een kwestie van overleven zou worden. Toch jammer van die ene goal."

In het laatste kwartier waren het vooral de bezoekers die in de aanval gingen, maar daar konden ze niet van profiteren. Het was nog nagelbijten langs beide kanten in de slotfase. "Dat is eigen aan een finale met een heen- en terugmatch. Vergelijk het met de knock-outfase in de Champions League. Je weet dat je in de problemen komt als je thuis een doelpunt tegen krijgt."

Terugmatch die alle kanten uit kan

Een ding is zeker: nog niets is beslist voor de return aan Den Dreef. "We hoeven niet te panikeren met het oog op de terugmatch, want normaal scoren we toch gemakkelijker. Voor ons eigen publiek is alles nog mogelijk", bleef Henkinet positief.

"Volgens mij hebben ze in de finale al eens een heenmatch met 1-0 gewonnen en vervolgens met 3-1 verloren", herinnerde Henkinet zich goed. Het overkwam Beerschot in 2017 tegen Cercle Brugge. "En wij hebben hen dit jaar thuis al geklopt met 3-0 (op 16 augustus, nvdr.)", besloot de doelman, die liever naar die match verwees, dan naar de 0-3 op 15 november.