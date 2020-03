François Kompany vindt eindelijk club ondanks zijn naam: "Er zijn er weer die denken dat ik dit verdien op basis van mijn familienaam"

François Kompany gaat voor het 'kleine Anderlecht' spelen. Zo werd Patro Eisden Maasmechelen in het verleden toch genoemd. De verdediger heeft lang moeten zoeken naar een club die hem een kans wou geven dit seizoen.

De naam Kompany maakt het ook niet makkelijker voor de jongere broer van het Anderlecht-icoon. "Ik werd dikwijls bekeken als die snotneus met veel geld. Gewoon omdat ik de broer ben van Vincent. Ik lees al jaren geen reacties meer op sociale media. Een vriend van mij wel. Hij zei me dat nu de meeste reacties positief zijn maar er toch weer enkele negatievelingen vonden dat ik ook deze transfer enkel te danken heb aan mijn naam. Alsof ik al die jaren in 1B kon spelen alleen maar omdat ik Kompany heet", zegt hij in HBvL.

François lijkt uiterlijk bijzonder goed op Kompany, het hadden tweelingbroers kunnen zijn. Ook qua karakter zijn er veel gelijkenissen. “Eigenlijk hebben we hetzelfde karakter. We zijn allebei altijd redelijk kalm. Vincent is wel serieuzer, ik meer de humorist in de familie.”