Ilicic scoort vier (!) keer voor Atalanta, RB Leipzig rekent snel af met Tottenham

RB Leipzig en Atalanta hebben zich zonder problemen geplaatst voor de laatste acht in de Champions League. Tottenham en Valencia waren de kinderen van de rekening.

Leipzig had de heenwedstrijd in Engeland al met 0-1 gewonnen. Een score die gerust hoger had kunnen oplopen. In Duitsland maakten de Spurs op geen enkel moment aanspraak op de kwalificatie.

Marcel Sabitzer maakte er na tien minuten 1-0 van, de Oostenrijker verdubbelde tien minuten later de score. Kort voor tijd stak Emil Forsberg het mes nog wat dieper in de wonde voor Tottenham. 3-0.

Atalanta won de heenwedstrijd in eigen huis met 4-1 van Valencia en ook de terugwedstrijd werd een doelpuntenfestival.

Josip Ilicic begon al na drie minuten aan de show. Hij scoorde van op de stip al na drie minuten de 0-1. Kevin Gameiro maakte er 1-1 van, Ilicic zette zijn tweede elfmeter van de avond om en na 51 minuten scoorde ook Gameiro een tweede keer.

Nadat Ferrán Torres er 3-2 van maakte, was het slotakkoord voor Ilicic. De 32-jarige Sloveen scoorde nog twee keer.

