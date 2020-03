Champions League: zet Tottenham scheve situatie nog recht? En wat kan Valencia nog tegen Atalanta?

Het is vanavond opnieuw tijd voor de Champions League. Tottenham moet op bezoek bij Leipzig en Valencia krijgt de aartsmoeilijke opdracht om een 4-1 uit te wissen tegen Atalanta Bergamo.

Tottenham speelt een grijs seizoen en het enige dat hun seizoen nog kleur zou kunnen geven is de Champions League. Toch zal het niet makkelijk worden om door te stoten. In de heenwedstrijd won RB Leipzig namelijk met 0-1 op het veld van de Spurs. Timo Werner scoorde toen met een strafschop.

Nog een extra nadeel voor Tottenham is de blessure van Bergwijn. Mourinho kan ook nog steeds geen beroep doen op Son en Kane, waardoor de aanvalslinie serieus verzwakt is bij de Engelse topclub.

Bij RB Leipzig loopt het dit seizoen dan weer uitstekend. De Duitse club heeft wel in haar laatste wedstrijden in de Bundesliga punten laten liggen, maar desondanks staan de Duitsers wel nog op de derde plaats en doen ze volop mee voor de titel. Ze hebben ook een sterke thuisreputatie. Het lijkt dus een moeilijke zaak te worden voor Tottenham.

Valencia-Atalanta

De wedstrijd tussen Valencia en Atalanta lijkt al overbodig, want de Italianen haalden zwaar uit in de heenwedstrijd met 4-1. Het uitdoelpunt zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn, maar dan moet Valencia er wel voor zorgen dat Atalanta niet scoort en ze moeten zelf al 3x scoren om nog door te stoten.

Vooral de eerste opdracht (Atalanta niet laten scoren) wordt zeer moeilijk, want Atalanta scoort aan de lopende band in de Serie A. In hun laatste competitiewedstrijd wisten ze zelfs 7x te scoren. Ilicic, Gomez en Zapata zijn in vorm en dus wacht er een zware wedstrijd voor de defensie van Valencia. De kans op een stunt lijkt bijzonder klein.