Coronavirus en het EK - 3 noodscenario's: Achter gesloten deuren, uitstellen, ...

Op korte termijn heeft de voetbalkalender al heel wat wijzigingen ondervonden door het uitbreidende coronavirus. De Europese voetbalbond UEFA denkt al verder na.

De UEFA heeft al een werkgroep samengesteld om een risicoplan op te stellen voor het komende EK. Dat begint op 12 juni in Italië, het zwaarst getroffen land in Europa, en wordt in meerdere landen afgewerkt. Dat betekent veel reizen en dus ook meer kans op verspreiding van het virus.

Daarim zijn er drie noodscenario's bedacht. Ten eerste kunnen de EK-matchen gespeeld worden achter gesloten deuren, zonder fans in het stadion. Ten tweede kan Euro 2020 ook doorgaan in landen die niet zo hard getroffen zijn door het virus, bijvoorbeeld Ierland. Ten slotte kan het EK ook worden uitgesteld, maar dan komt het Europees Kampioenschap in hetzelfde vaarwater als de Olympische Spelen in Tokyo. Die vinden plaats van 24 juli tot 9 augustus.