Mourinho na uitschakeling in CL: "We zijn geen team meer, maar een groep van spelers... alle bankzitters van Leipzig zouden bij ons in de basis staan"

Tottenham ging dinsdagavond kansloos 3-0 onderuit op het veld van RB Leipzig. Ook in de heenwedstrijd (0-1) waren de Duitsers al baas.

De Spurs tellen heel wat geblesseerden. Harry Kane, Heung-min Son en Moussa Sissoko kregen onlangs het gezelschap van Steven Bergwijn in de ziekenboeg. Ook Davinson Sanchez ontbrak dinsdag.

“We zijn geen team meer, maar een groep van spelers die toevallig beschikbaar zijn om te spelen”, vertelde José Mourinho achteraf.

“Daarvan proberen we een ploeg te maken. Maar we hebben geen aanvallers en we kunnen de tegenstander geen pijn meer doen. Dat maakt het voor andere teams ook een stuk eenvoudiger om tegen ons te voetballen. Alle spelers die bij Leipzig op de bank zaten, zouden bij ons in de basis staan. Veel meer valt daar niet over te zeggen.”