D-day voor Lokeren: De Vries kwam ook gisterenavond niet met (de beloofde) communicatie

Hoe gaat het vandaag aflopen met Sporting Lokeren? De club heeft vandaag de deadline van de bondsschulden die moeten aangezuiverd worden. Maar ook gisteren kwam er niet meer nieuws. Dat was nochtans beloofd.

Maar intussen weten ze bij Lokeren ook wel dat deadlines over meer info niet noodzakelijk gerespecteerd worden. Voorzitter Louis De Vries schuift al sinds vorige week de deadlines dag na dag op. "Morgen meer nieuws", klonk het gisterenavond bij De Vries. Maar vandaag heeft hij geen andere keuze: de bondsschulden moeten betaald worden of het faillissement is onvermijdbaar.

De spelers zijn nog steeds niet betaald en weigeren te trainen. Als ze de play-downs spelen, hebben ze in ieder geval al een serieuze trainingsachterstand. Volgens HLN werd de staf voor januari wel betaald, maar februari moest gisteren op de rekening staan.