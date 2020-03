Problemen bij Sporting Lokeren nog niet van de baan, ondanks aflossen bondsschulden: spelers trainen nog niet en wachten op goed nieuws

Bij Sporting Lokeren was er gisteren goed nieuws te noteren, want de club heeft de bondsschulden kunnen afbetalen. Toch zijn alle problemen nog niet van de baan, want er is nog geen overname en de spelers willen nog niet trainen tot er op dat vlak goed nieuws uit de bus komt.

De spelers, staff en supporters van Sporting Lokeren kregen gisteren goed nieuws te horen. De bondsschulden werden namelijk afgelost, waardoor er van schrapping al zeker geen sprake meer is. Toch zijn nog niet alle problemen van de baan. Zo zijn ze bij de club nog steeds op zoek naar een overnemer. Volgens Het Laatste Nieuws zouden de schulden namelijk afschrikken. De Vries moet nog 3,5 miljoen euro aan Lambrecht en de schulden moeten betaald zijn voor dat er sprake is van een overname. Anders zijn de aandelen opnieuw voor Lambrecht. De club is wel aan het spreken met een investeringsgroep uit Dubai. De spelers hebben voorlopig beslist om nog niet te trainen. Gisteren kwam naar buiten dat de trainingen vanaf vandaag opnieuw gingen doorgaan, maar ze willen wachten op goed nieuws omtrent de overname. op 20 maart starten de play-downs tegen Roeselare.