Lokeren onder bewindvoering is géén verrassing... Waarom de aflossing van de bondsschulden eigenlijk een teken aan de wand was

Sporting Lokeren heeft zich woensdag van de schrapping gered. Het nieuws werd aangekondigd als een signaal voor de definitieve redding van de Waaslanders. De aanstelling van een bewindvoerder vanavond was daar echter een pijnlijke domper op. Verrassend is het echter niet.

Die bondsschulden - Het Laatste Nieuws weet dat het over amper 10.000 euro gaat - zijn namelijk het topje van de ijsberg. Louis De Vries had dagen nodig om die som bijeen te rapen. Met andere woorden: het lot van Lokeren ligt niet langer in zijn handen.

Bovendien is die 10.000 euro niets in vergelijking met de werkelijke schulden. De schuldenberg verschilt van bron tot bron, maar draait rond de vijf miljoen euro. Maar ook dat is niet alles. En zo komen we nog eens bij Roger Lambrecht uit.

De deal tussen Lambrecht en De Vries is immers nog niet afgehandeld. De huidige voorzitter moet namelijk nog een slordige drie miljoen euro ophoesten. Gebeurt dit niet? Dan gaan de aandelen automatisch terug naar de bandenmagnaat.

Met andere woorden: een potentiële overnemer - een investeringsgroep uit Dubai wordt genoemd - moet zo’n acht miljoen euro ophoesten om Lokeren over te nemen. Ook al is de schrapping van de baan.

Wie wil die miljoenen ophoesten?

Dat laatste wil gewoon zeggen dat de club gevrijwaard is bij de Belgische voetbalbond. Het spreekt voor zich dat een investeringsgroep Lokeren enkel wil overnemen als profclub. En daar heb je in België nog steeds een licentie voor nodig.

Met andere woorden: Lokeren heeft de overnemer nodig. Liever vandaag dan morgen. Hoe we de aanstelling van de bewindvoerder dan moeten zien? Wellicht kwam het inititief van de schuldeisers, die hun geld zo snel mogelijk willen zien.