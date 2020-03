Fantastisch gebaar van Premier League-clubs voor hulpbehoevenden

Het hoogste niveau in Engeland ligt zeker tot 3 april stil, maar enkel clubs zitten niet stil. Omdat de wedstrijden van komend weekend niet doorgaan, hebben ze nog veel voedsel over. Normaal gezien zijn er bijna 1.000 genodigden die voor de wedstrijd aan tafel gaan, maar door het coronavirus zal dat niet doorgaan.

Omdat de clubs het voedsel al ingekocht hebben maar er niets mee kunnen doen, hebben enkele clubs dus besloten om het weg te geven aan hulpbehoevenden en centra voor daklozen in de buurt. Zo brengt corona het beste van sommigen naar boven.

We are pleased to say that all of the food has now been allocated to a number of homeless charities and housing shelters.



Thank you Twitter for ensuring this food doesn’t go to waste and it is going to those who will really benefit 👏 https://t.co/lpSIuT7bMu