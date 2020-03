Doodsoorzaak Emiliano Sala bekend

Meer dan een jaar na zijn dood, kennen we de officiële doodsoorzaak van de Argentijnse spits Emiliano Sala. Hij was van zijn oude club Nantes onderweg naar zijn nieuwe werkgever Cardiff City met een privévliegtuigje maar door het slechte weer stortte het vliegtuig neer in zee tegen 434km/u.

Eerst en vooral was de piloot niet gekwalificeerd om het privévliegtuig te besturen 's nachts en in slechte weersomstandigheden, blijkt uit het rapport. De piloot moest het vliegtuig door het slechte weer loodsen maar slaagde er niet in. Tijdens dat manoeuvreren brak de staart van het vliegtuig en scheurden beide vleugels langs de buitenrand. Daardoor stortte het motorvoertuig neer in zee tegen een snelheid van 434 km/u, waardoor Sala op slag dood was.

CO-vergiftiging

Maar Sala was hoogstwaarschijnlijk niet meer mij bewustzijn op het moment dat het vliegtuigje neerstortte, want er was namelijk sprake van CO-vergiftiging. Koolstofmonoxide (CO) kwam volgens experts via de verwarming in de cabine. Uit toxiclogische tests uit het bloed van de voetballer bleek dat de CO-waarden in zijn bloed hoog genoeg waren om het bewustzijn te verliezen.

Het lichaam van piloot David Ibbotson werd nooit teruggevonden.