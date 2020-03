Bruno Fernandes legt uit waarom hij uitdagende handgebaren deed richting Pep Guardiola

Afgelopen zondag heeft Manchester United met 2-0 gewonnen van Manchester City. Bruno Fernandes was de man van de wedstrijd, maar hij liet zich op een gegeven moment ook negatief opmerken.

Bruno Fernandes, opnieuw briljant bij Manchester United met een assist, vond het ook nodig om Pep Guardiola letterlijk het zwijgen op te leggen. Nu heeft de Portugees uitgelegd waarom hij geen respect toonde voor Guardiola.

"Ik heb veel respect voor Pep, voor zijn succes en zijn werk in het voetbal. Maar op dat moment toonde hij me geen respect. Waarom moet ik hem dan respecteren? Ik heb met vrienden gesproken en velen van hen hebben tegen mij gezegd: 'Pep heeft alles gewonnen, wie ben jij, Bruno, om dat te doen? Maar op dat moment maakte hij me gek met zijn woorden. Zijn woorden? Dingen die gebeuren op een veld blijven op een veld", vertelde Fernandes aan Sky Sports.