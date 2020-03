Zenit haalt zwaar uit in Russische competitie

In de Russische competitie wordt dit weekend wel gewoon gevoetbald. Zenit staat daar comfortabel aan de leiding en ze hebben vandaag zwaar uitgehaald tegen FC Ural. Het werd 7-1.

Bijna alle Europese competities liggen stil door het coronavirus, maar in enkele landen wordt wel gevoetbald. Zo ook in Rusland, want Zenit heeft een knappe prestatie geleverd dit weekend. Ze wonnen met 7-1 tegen FC Ural.

Bij de rust was het al 4-0 en in de tweede helft gingen ze op hetzelfde elan door. Azmoun was goed voor een hattrick. Zenit staat nu 9 punten voor op FC Krasnodar, maar de leider heeft een match meer gespeeld.