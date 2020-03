Eredivisie ligt minstens week langer stil

Bij onze noorderburen hebben ze zondag al beslist om de opschorting van de competitie met minstens één week te verlengen. Normaal gezien zou de competitie op 30 maart hervat worden, maar dat is verschoven naar 6 april.

In België ligt men officieel stil tot 3 april, ofwel de start van de paasvakantie. In Nederland wou men in de week voor de paasvakantie hervatten maar de KNVB (Nederlandse voetbalbond) heeft die beslissing al teruggedraaid.

De Nederlandse regering had namelijk beslist om elke sportactiviteit te annuleren tot en met 6 april, waardoor de KNVB volgt. De beslissing geldt net zoals in België voor al het voetbal op eender welk niveau.

Zonet heeft Ajax Amsterdam aangekondigd dat het de trainingen niet zal hervatten voor onbepaalde duur vanwege COVID-19.