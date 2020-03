In Eerste Amateur vroegen zes club proflicentie aan, maar de meesten deden dat maar halfslachtig

De licentiecommissie gaat zich deze week een eerste keer buigen over de dossiers van de profclubs. Maar ook over die van de clubs die willen promoveren naar het profvoetbal. In Eerste Amateur zijn er dat zes, maar voor vijf van hen is het eigenlijk nutteloos.

Alhoewel, je weet nooit hoe de competities er gaan uitzien volgend seizoen. KMSK Deinze, Patro Eisden Maasmechelen, Seraing, RWDM, La Louvière en Lierse Kempenzonen dienden een profaanvraag in. Maar de meesten hebben zich al neergelegd bij de heerschappij van Deinze, dat dit seizoen door de competitie raasde. Ze hebben dan ook geen al te uitgebreid dossier neergelegd.