Vandaag beslissing over EK: "Zou totaal onverantwoord zijn"

Vandaag valt normaal gezien de beslissing over het EK. De UEFA bespreekt het toernooi met alle lidstaten. Niemand die zich op dit moment kan voorstellen dat er deze zomer gespeeld zal worden.

Ook radiocommentator Peter Vandenbempt niet. "Ik ga er al 2 weken vanuit dat het Europees kampioenschap niet gespeeld kan worden. Dat kan ik me echt niet inbeelden", zegt hij bij Sporza. "Enerzijds loop je een onverantwoord risico om zo'n gigantische groep door Europa te laten reizen. Al zou ik hetzelfde zeggen als het EK in een land wordt gespeeld. Maatschappelijk vind ik het onverantwoord."

Ook Filip Joos deelt die mening. "Exact, wacht een jaar en speel het EK gewoon in 2021. We gaan heus niet sterven van een zomer zonder voetbal. Het coronavirus is ook geen lokaal probleem."