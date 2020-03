Centrale verdediger van Lierse Kempenzonen: "Jammer dat goede reeks onderbroken wordt, maar drive zal niet meer uit groep verdwijnen"

Hannes Smolders ruilde afgelopen zomer KV Mechelen voor Lierse Kempenzonen. Die club leende hem in de tweede helft van vorig seizoen al van Malinwa.

Lierse Kempenzonen stond er niet al te best voor in de eerste amateurklasse, maar een recente zeven op negen zorgde voor een serieuze boost.

“We zaten inderdaad in de juiste flow”, vertelde Smolders aan Gazet van Antwerpen. Dan is het jammer dat die reeks plots onderbroken wordt. Maar ik denk niet dat de drive nog uit onze groep zal verdwijnen.”

“We liggen er echt op gebrand om het behoud nog over de streep te trekken, ongeacht de periode zonder wedstrijden. Maar of de competitie sowieso nog hervat zal worden? Wie zal het zeggen?”

“We hebben ons in ieder geval al op een plaats genesteld die geen rechtstreekse degradatie inhoudt. Wordt het kampioenschap niet meer opgestart, dan zitten we safe. Maar daar zijn we niet mee bezig. We stomen ons klaar voor de toekomst.”