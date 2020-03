Voor Timothy Castagne is het uitstel van het EK geen slechte zaak: "Hopelijk speelt dat in mijn voordeel"

Timothy Castagne kan voorlopig niet op een basisplaats rekenen bij Atalanta Bergamo. Dat het EK pas in 2021 zal doorgaan hoeft voor hem dus geen nadeel te zijn.

Zo ziet de 24-jarige flankverdediger het zelf ook, al heeft het geen al te grote invloed op zijn selectie denkt hij. "Hopelijk is het voor mij een voordeel. De laatste tijd speel ik niet meer zo vaak (91 minuten na Nieuwjaar, nvdr.) en over een jaar is dat misschien helemaal anders. En met onze coach kan de situatie zelfs elke week veranderen", legde Timothy Castagne uit in Gazet van Antwerpen.

Hij maakt zich dus weinig zorgen en hij denkt ook dat het voor de Rode Duivels een goede zaak is dat het EK een jaartje opschuift. "Voor Eden Hazard is het dat sowieso, want hij krijgt meer tijd om in topvorm te raken. Op zich jammer dat het EK is uitgesteld, maar ook volgend jaar zullen we met de Rode Duivels op de afspraak zijn."