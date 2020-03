D-day nadert voor Lokeren, maar er is hoop: "Er zijn kandidaat-investeerders voor een verhaal in 1B"

Voor Sporting Lokeren oogt de toekomst onzeker, maar de huidige coronacrisis biedt de club ook een opportuniteit.

De club zou op 20 maart aan play-off 3 begonnen zijn tegen Roeselare. De spelers kregen echter al een tijd niet meer betaald en liggen al stil van na de laatste match van de reguliere competitie. Nu hoeven ze vrijdag niet meer in actie te komen.

23 maart

Wie weet wordt er gewoon helemaal niet meer gevoetbald dit seizoen. In dat geval zou Sporting Lokeren in 1B kunnen blijven, als de licentie voor profvoetbal in orde is tenminste. "Er zijn kandidaat-investeerders als de club alsnog in 1B zou blijven en ook als de club naar de tweede amateurklasse zou zakken is er interesse", liet voorlopig bewindvoerder Kris Goeman aan Het Laatste Nieuws.

Daarnaast is er nog supporterscollectief Wit-Zwart-Geel dat pistes onderzoekt om op een zo hoog mogelijk niveau in het Daknamstadion te blijven voetballen. Een ding is wel zeker: de tijd dringt. Voor 23 maart moet de Wase club voor de ondernemingsrechtbank in Dendermonde verschijnen, waar er zal beslist worden of de club failliet is of niet.