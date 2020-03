Vinicius komt met opvallende bekentenis: "Aanbod van FC Barcelona"

Vinicius Junior legde enkele weken geleden nog FC Barcelona over de knie door een héél belangrijk doelpunt te scoren in de Clasico. En dan moet je weten dat de Braziliaan in 2018 uitgerekend de keuze had tussen de twee Spaanse grootmachten.

Real Madrid betaalde in 2018 een slordige vijftig miljoen euro aan Flamengo om Vinicius Junior los te weken. “Ik koos voor Real omdat ik altijd al wilde spelen voor de grootste club ter wereld.” “Maar er lag inderdaad ook een contract voor me klaar bij FC Barcelona”, bekent de 19-jarige flankaanvaller. “Ik bezocht beide clubs met mijn ouders, maar we waren er al snel uit dat De Koninklijke de beste keuze was voor mij.” Ik moest dat prijskaartje waarmaken, hé. Dat vond ik het moeilijkste van allemaal. Nog moeilijker dan constant moeten presteren Vinicius kreeg vanaf dag één speelminuten in het Santiago Bernabeu. “Ik moest dat prijskaartje waarmaken, hé. Dat vond ik het moeilijkste van allemaal. Nog moeilijker dan constant moeten presteren.”