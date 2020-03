Corona-virus slaat hard toe: twee Spaanse sportjournalisten overleden

Droef nieuws vanuit Spanje, waar ook twee sportjournalisten zijn overleden aan het Corona-virus. Dat nieuws is bekend gemaakt op vrijdagnamiddag.

Het is AIPS dat het nieuws naar buiten heeft gebracht over de twee journalisten die onlangs zijn overleden in Spanje.

RIP

Dat land is bijzonder hard getroffen door het Corona-virus. José María Candela werd 59 en werkte voor de Nationale Spaanse radio (RNE), Tomás Díaz-Valdés (78) was meer dan dertig jaar actief bij AS.

We wensen familie en vrienden van beide mannen veel sterkte toe in deze moeilijke dagen, net als iedereen die met persoonlijk leed heeft af te rekenen.