Zal er dit seizoen nog gevoetbald worden in de Bundesliga? Viroloog vreest van niet

Volgens de Duitse viroloog Jonas Schmidt-Chanasit bestaat de kans dat er dit seizoen niet meer gevoetbald zal worden in de Bundesliga. Als de competitie afgewerkt zou worden zijn daar volgens hem heel wat risico's aan verbonden

Volgens Jonas Schmidt-Chanasit kan er dit seizoen beter niet meer gevoetbald worden in de Bundesliga. "Het is onrealistisch. Ook als de impact van het virus zou meevallen, moet de competitie niet meteen hervatten, want dan kan het terug erger worden", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

De viroloog van het Bernhard Nocht Instituut voor Tropische Geneeskunde in Hamburg legt uit dat er zelfs een tijdspanne van een jaar nodig zou kunnen zijn om zeker te zijn. Toch willen de Duitse voetbalautoriteiten het seizoen graag nog afwerken. Ze denken eraan om de wedstrijden achter gesloten deuren te spelen.