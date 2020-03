Mogelijke competitiehervorming zet kwaad bloed bij ambitieuze leider in Eerste Amateur: "Dan zullen we zeker juridische stappen zetten"

De Jupiler Pro League speelt met het idee om volgend seizoen 1A uit te breiden naar 20 ploegen. Al staat daar niet iedereen voor te springen.

KMSK Deinze heeft reeds 20 punten voorsprong op de concurrentie in Eerste Amateur. Het zou al zeer raar moeten lopen mochten de Oost-Vlamingen de promotie naar 1B mislopen. Toch kan de Jupiler Pro League hier nog een stokje voor steken.

Een van de mogelijke scenario's voor volgend seizoen is namelijk een competitie met 20 ploegen. Concreet betekent dit dat OH Leuven, Beerschot, Westerlo en Virton in dat scenario de zestien huidige teams uit 1A zouden vervoegen,

Union, Lokeren, Roeselare en Lommel komen op hun beurt dan in Eerste Amateur terecht. Van 1B zou er dan geen sprake meer zijn waardoor Deinze een promotie naar het profvoetbal aan zijn neus zou zien voorbijgaan.

Dat is allerminst naar de zin van hun ultra-ambitieuze voorzitter Denijs Van De Weghe: “Wij hebben het recht om te promoveren”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “We staan twintig punten voor op de tweede in de stand en gaan waarschijnlijk los kampioen spelen. Dit is waarschijnlijk krantenpraat maar mochten onze rechten niet gerespecteerd worden, dan zullen we zeker juridische stappen zetten."