Manchester United zal het personeel van Old Trafford ook zonder wedstrijden betalen

Een prachtige zet van Manchester United. De Engelse topclub heeft besloten om het personeel te betalen voor thuiswedstrijden, zelfs als deze niet plaatsvinden.

Er zullen nog vier wedstrijden plaatsvinden op Old Trafford voor het einde van het seizoen. de Engelse voetbalautoriteiten hopen dat de Premier League nog uitgespeeld kan worden, maar de mensen die instaan voor de stadia zijn nu wel technisch werkloos.

Bij Manchester United gaat het om 3.000 werknemers en zodat deze 3.000 mensen niet in de steek gelaten worden, heeft de Engelse topclub een mooie beslissing genomen: of deze wedstrijden nu gespeeld worden of niet, het personeel dat gepland is voor de wedstrijddagen zal normaal betaald worden (en op de oorspronkelijk geplande data, zelfs als de wedstrijden uitgesteld worden). "Dit gebaar van goede wil vertegenwoordigt de wens van de club om de financiële onzekerheid voor haar werknemers te verminderen en de erkenning van de cruciale rol die zij spelen bij het verlenen van diensten aan de fans," zei de club in een verklaring.