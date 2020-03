Lukaku maakte ei zo na opvallende zomertransfer: "Maar, ik had mijn zinnen al volledig op Inter gezet"

Romelu Lukaku beleeft momenteel niet de prettigste tijd in zijn carrière. De Rode Duivel zit, net als gans Italië, in quarantaine door het coronavirus. Tijd genoeg dus voor Lukaku om even terug te blikken op zijn seizoen.

In een interview met Ian Wright had hij het ook over zijn overstap naar Internazionale van vorige zomer. De Belgische recordschutter gaf toe dat hij ei zo na bij de aartsvijand van de 'Nerazzurri' zat. "Ik stond dichtbij een transfer naar Juventus, maar ik had mijn zinnen al volledig op Inter gezet. En ook op de manager (Antonio Conte, nvdr). Als kind keek ik ook op naar ex-spitsen Adriano, Ronaldo en Vieri. Dus wanneer Inter en Conte op de deur kwamen kloppen, twijfelde ik geen moment om hierheen te komen."