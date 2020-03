Ex-voorzitter Real Madrid overleden aan het coronavirus

Het coronavirus heeft opnieuw hard toegeslagen. Lorenzo Sanz, de ex-voorzitter van Real Madrid, is namelijk overleden aan het virus. Hij lag al een paar dagen in het ziekenhuis in kritieke toestand. Hij werd 76 jaar oud.

Het Spaanse voetbal is in rouw. Lorenzo Sanz, de ex-voorzitter van Real Madrid, is overleden aan het coronavirus. Sanz werd 76 jaar oud en heeft met Real Madrid één keer de Spaanse titel gewonnen en twee keer de Champions League.

Sanz lag al een paar dagen in het ziekenhuis en hij ging snel achteruit. Hij lag in kritieke toestand en hij werd in een kunstmatige coma gehouden. Zijn zoon maakte het nieuws bekend via Twitter. “Hij verdiende een soortgelijk einde niet", aldus Lorenzo Junior.