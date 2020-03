Ook sterspeler Juventus besmet met het coronavirus

Paulo Dybala heeft op Twitter laten weten dat hij besmet is met het coronavirus. Zijn vriendin zou ook besmet zijn. Dybala is de derde speler van Juventus die positief heeft getest op het virus. Ook Blaise Matuidi en Daniele Rugani zijn besmet.

"Mijn vriendin en ik hebben de resultaten van onze test ontvangen en ze zijn positief, maar gelukkig zijn we gezond. Dank u voor uw berichten," zei de Argentijnse sterspeler van Juventus.

Hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages.