Essevee-huurling trof al 26 keer raak in Nederland en zijn club wil hem dolgraag houden

Met Cyle Larin kon Zulte Waregem dit seizoen rekenen op een vlot scorende spits. Voor wie er echter geen plaats in de kern was weggelegd, was Robert Mühren.

De 30-jarige Nederlander maakte dit seizoen furore in eigen land, bij SC Cambuur, de leider in de Nederlandse tweede klasse. Met 26 competitiegoals doet hij het uitstekend, maar bij Zulte Waregem lijkt hij geen toekomst te hebben. Het is al zijn derde uitleenbeurt sinds hij in januari 2017 neerstreek aan de Gaverbeek.

Definitief naar Cambuur?

Cambuur wil hem graag houden voor een eventuele promotie naar de Eredivisie, maar dan moet er wel een akkoord gevonden worden met Essevee. Daar ligt hij immers nog tot 2021 onder contract.

"Robert is een goede kerel en we denken wel dat hij mee kan in de Eredivisie", aldus Gerald van den Belt, de financieel directeur van Cambuur, bij Voetbal International. "We huren hem voor een fractie van wat Zulte Waregem aan salaris betaalt."