Kan het nog schattiger? Mascotte van FC Köln is vader geworden

Duitse eersteklasser FC Köln heeft al 70 jaar een echte geit als mascotte. Dit geit wordt steevast Hennes genoemd naar een oud-speler en voorzitter van de club. Ondertussen zitten ze in Keulen al aan Hennes IX. De geit komt voor elke wedstrijd op de grasmat grazen en is een echt cultsymbool.

En FC Köln kwam vanmiddag met het heuglijke nieuws dat Hennes vader geworden is! Wanneer hij niet aan het grazen is op de grasmat in het stadion, woont de geit in de Keulense zoo. Daar heeft hij nu voor nakomelingen gezorgd. Zit er misschien een Hennes X bij?

Eerder gaf ex-Anderlechtspeler Sebastiaan Bornauw al aan dat het serieus kon stinken als Hennes op de grasmat staat. De spelers zijn misschien geen fan, maar de supporters wel want in de fanshop draait alles rond de geit. De geit staat natuurlijk niet voor niets in het clublogo van FC Köln.