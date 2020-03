Kapitein Eredivisie-club is scherp voor mensen die maatregels niet volgen: "Stop dat in je botte kop!"

PEC Zwolle-aanvoerder Bram Van Polen heeft een opvallende video gedeeld op zijn Twitterkanaal. Hij legt heel duidelijk en direct uit waarom iedereen binnen moet blijven, want sommige mensen doen volgens hem niet genoeg om het coronavirus geen kans te geven.

"Ik merk dat ik enorm geïrriteerd ben", steekt Van Polen van wal. "Ik snap mensen niet... iedereen die nu op straat komt, denk eens na mensen! Ik snap niet dat je dat niet in je botte kop krijgt", is hij heel scherp voor iedereen.

"Ze vragen niet om binnen één dag een salto te leren. Dit is iets wat iedereen kan. Sommigen denken misschien dat ze het toch maar doen omdat ze het virus niet rond zich zien, maar dat willen ze net vóór zijn dat die mensen uit je omgeving eraan kunnen sterven", is Van Polen duidelijk goed geïnformeerd over de situatie.

Hij benadrukt de ernst nog eens. "Wat als jouw opa of oma het virus heeft? Denk daar maar eens over na. Denk gewoon na, gebruik die hersenpan eens een keertje!"