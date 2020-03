Manager Lukaku legt uit waarom hij niet naar Juventus ging: "Dat had hij snel begrepen

Romelu Lukaku maakte afgelopen zomer de overstap van Manchester United naar Inter Milaan, een stap die hij zich nog niet beklaagd zal hebben. Maar Lukaku kon ook voor Juventus spelen, zij waren namelijk ook zeer geïnteresseerd weet zijn makelaar Federico Pastorello.

"Romelu had laten weten weg te willen uit de Premier League", legt Pastorello uit aan Sky Sports Italia. "Hij voelde zich niet meer geliefd en daar heeft hij nood aan, dat heeft uiteindelijk ook het verschil gemaakt", volgens Lukaku's manager.

Hij geeft wel toe dat Juventus hoogstwaarschijnlijk de betere ploeg is van de twee, maar het sportieve speelde minder mee. "Voor Inter was de komst van Romelu een ware revolutie en dat had hij snel begrepen. De fans van Inter zijn ook warmer dan die van Juventus."