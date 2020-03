Engelse media kent streefdatum Premier League om te hervatten: voetbal tot in juli

De Engelse media kent de plannen van de Premier League, of dat beweren ze toch. Er zou een streefdatum vastliggen om de competitie te hervatten.

Volgens onder meer The Telegraph zou de Premier League op 1 juni weer beginnen spelen. De resterende speeldagen zouden dan in zes weken afgewerkt worden. Enige bedenking daarbij is dat de FIFA geëist had dat alles voor juli gedaan zou zijn.

Het nieuwe seizoen zou dan op 8 augustus starten, met een heel kleine zomerbreak. Dat zou de financiële gevolgen voor de clubs beperken. Er zou wel achter gesloten deuren gevoetbald worden.