Franse aanvaller van Celtic op weg naar Arsenal?

Bij Arsenal zijn ze op zoek naar een nieuwe aanvaller. Mikel Arteta wil zijn aanvalslijn namelijk versterken, ongeacht het lot van Pierre-Emerick Aubameyang. Ze denken aan Odsonne Edouard.

Geruchten over Pierre-Emerick Aubameyang blijven de ronde doen. De spits lijkt het hof te worden gemaakt door verschillende Europese teams, waaronder Manchester United en Inter, en zijn toekomst moet nog worden beslist.

Daardoor is Arsenal op zoek naar een vervanger. The Mirror meldt de grote belangstelling van de Gunners in Odsonne Edouard. De aanvaller explodeert in de Schotse competitie met een mooie verhouding van 61 doelpunten in 125 wedstrijden sinds zijn aankomst in Glasgow vanuit Paris Saint-Germain in 2018. De 22-jarige spits speelde ook bij de U21 van Frankrijk.

Arteta wil zich in ieder geval offensief versterken. Maar Arsenal zal concurrentie hebben voor Edouard. Terwijl Leicester en Everton worden genoemd, zouden verschillende andere formaties in Europa jagen op de speler met een waarde van bijna £30 miljoen.

In een recent interview met Virgin Media Sport leek Edouard echter geen haast te hebben om Celtic Park te verlaten.