Analyse Het rapport van de redactie: 14 - Cercle Brugge redt het niet met alleen maar (Monaco-)huurlingen

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 14: Cercle Brugge.

Transfers Nergens is de term 'huurlingenleger' dit seizoen meer toepasselijk dan bij Cercle Brugge. De Vereniging verwelkomde afgelopen zomer meer dan een dozijn huurlingen, waarvan er liefst zes overkwamen van moederclub Monaco. Biancone en Panzo waren de enigen die zich konden doorzetten. Foster, Mboula, Serrano en Badiashile lieten geen verpletterende indruk na. Van de overige huurlingen kon Saadi de verwachtingen niet inlossen. Dabila en Coulibaly hadden wat tijd nodig om zich door te zetten, maar waren nog belangrijk in de spectaculaire remonte. Kylian Hazard werd definitief overgenomen van Chelsea maar hij presteerde nog te wisselvallig. Stef Peeters kostte een flinke som en was dit seizoen de meest constante speler. De belangrijkste vertrekkers waren Cardona, Mercier en doelman Nardi. Pas in de winter, toen men al lang doorhad dat het met het huurlingenlegioen niet goed zou komen, werd er veel gerichter aangeworven. Moser, Chatziisaias, Eppel, Velkovski en Hotic zorgden voor meer talent en ervaring in de ploeg. Waar kon het beter? Vorig jaar kon Groen en Zwart in de beginfase van de competitie nog even verder surfen op de positieve golf na de promotie. Na Nieuwjaar viel het helemaal stil, maar het behoud werd zonder problemen veilig gesteld. Cercle begon met een nieuwe trainer, Fabien Mercadal, aan het seizoen en dat bleek toch een mismatch. De jonge groep met zijn vele nieuwkomers gaf wel blijk van het nodige talent, maar de samenhang ontbrak volledig. Doelpunten maken bleek enorm moeilijk en de punten die Cercle leek binnen te halen werden als miniemen uit handen gegeven. Bernd Storck, vorig jaar de mirakelman bij Moeskroen, kende aanvankelijke hetzelfde probleem, maar behaalde uiteindelijk toch de broodnodige resultaten. Het mirakel Na 24 matchen met hoopgevend voetbal maar desastreuze resultaten stond de ketchupfles op springen bij de Vereniging en plots kwam alles eruit. Strijden voor elke morzel grond, het publiek dat zich uit en thuis als een man achter de ploeg schaarde en ook eens het geluk aan hun zijde. Met negen punten achterstand pakte Cercle 12 op 12 en waren ze mathematisch zeker van het behoud. Het bestuur zal wellicht wijze lessen getrokken hebben uit de competitiestart: met het huurlingenlegioen (van Monaco) alleen lukt het niet en de fans hebben meer spelers nodig die binding hebben met de club (Cercle-DNA), anders haken ze af. Prognose vs realiteit Onze prognose voor Cercle was een dertiende plaats (dat leest u HIER). Die was deels gebaseerd op het verlies van enkele ervaring pionnen en ook de 'verloren periode' onder Mercadal was niet ingecalculeerd. De talentvolle huurlingen en de weinige overgebleven spelers moesten eerst nog tot een geheel gesmeed worden en dat duurde wat langer dan verwacht. Die fouten gaan ze wellicht niet meer maken volgend jaar. Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

16 - Waasland-Beveren boet in op kwaliteit na een seizoen met 27 punten

15 - KV Oostende kon gebrek aan budget niet compenseren