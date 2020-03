Premier League wil seizoen uitspelen zonder supporters, maar spelers zien het absoluut niet zitten

Wat zal er gebeuren met de Premier League? Er zouden gesprekken aan de gang zijn waarbij de Premier League en de Championship begin mei terug zouden starten, maar dan zijn de wedstrijden wel zonder publiek.

Iets wat de spelers absoluut niet zien zitten. Volgens The Mirror willen ze het risico niet lopen om besmet te raken, omdat ze hun familie niet in gevaar willen brengen. Ze zien het ook niet zitten om te spelen in een leeg stadion.

Gordon Taylor, algemeen directeur van de Professional Footballers' Association, gaf meer uitleg. "De spelers hebben twijfels en het is te begrijpen. Het zou niet onze voorkeur hebben om de competitie zonder publiek te hervatten, maar we moeten het wel in overweging nemen."