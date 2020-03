Krijgt Dortmund een Engelse concurrent voor Thomas Meunier?

Thomas Meunier zal deze zomer meer dan waarschijnlijk verhuizen. Dortmund leek de voornaamste kandidaat te worden, maar nu zou er ook een Engelse kaper op de kust zijn.

Terwijl de Duitse media de Rode Duivel al naar Borussia Dortmund zagen gaan, lijkt er nu in Engeland toch een kaper op de kust te zijn. Tottenham en dan vooral Jose Mourinho zouden hem willen binnenhalen.

De Portugees zou Meunier tot één van zijn prioriteiten hebben gemaakt voor de volgende mercato. Het is niet de eerste keer dat de Special One interesse zou tonen in de Rode Duivel. Op het einde van het seizoen is Meunier einde contract en de rechtsback zou dus transfervrij kunnen vertrekken.