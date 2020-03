Heeft Zidane een doublure gevonden voor Karim Benzema?

Zinedine Zidane is een grote fan van Raul Jimenez. De Franse trainer beschouwt de spits van Wolverhampton als het ideale profiel voor Real Madrid.

Real Madrid heeft al veel geïnvesteerd in de zoektocht naar een spits en de aanvallers die de revue passeerden, stelden teleur. Nu lijkt het erop dat Zinedine Zidane het ideale profiel heeft gevonden om de doublure te worden van Karim Benzema.

Volgens AS maakte de trainer van Real Madrid duidelijk dat het profiel van Wolverhampton-spits Raul Jimenez ideaal zou zijn voor de stijl van de Spaanse topclub. De 28-jarige Mexicaan heeft het beste seizoen van zijn carrière en hij heeft dit seizoen al 22 doelpunten gemaakt in 44 wedstrijden. Bovendien heeft Jimenez al ervaring in La Liga na een periode bij Atletico Madrid.

Zidane zou hem zien als de perfecte stand-in voor Benzema, maar ook als een speler die in staat is om de ploeg te leiden als de Fransman afwezig is. De komst van de Mexicaan zou Luka Jovic tot het uiterste drijven.