'Club uit Premier League stelt stadion ter beschikking aan volksgezondheid'

De pandemie van het Corona-virus zorgt ervoor dat steeds meer competities zijn gestopt en dat er ook niet snel opnieuw zal worden gevoetbald. Een stroom van samenhorigheid en solidariteit stijgt ondertussen op.

In de Premier League zal er voor 30 april al zeker niet gevoetbald worden en er mag aangenomen worden dat het ook in mei moeilijk wordt.

Engels premier Boris Johnson heeft drie weken van lockdown aangekondigd, een snelle oplossing lijkt allerminst in de maak.

Solidariteit

De clubs zijn wel solidair, zo blijkt. Watford heeft al aan de Engelse volksgezondheid laten weten dat ze hun stadion mogen lenen indien nodig.

Het stadion aan Vicarage Road ligt rechtover een ziekenhuis en zou zo dienst kunnen doen als stockageruimte of opleidingscentrum in crisistijden. Dat weet alvast The Guardian.