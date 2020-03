Dit zijn de kampioenen in de nationale reeksen: een overzicht

De kogel is nu ook officieel door de kerk: er wordt dit seizoen niet meer gevoetbald in de amateurreeksen. Dat betekent dat de huidige leiders worden uitgeroepen tot kampioen en dus volgend seizoen een reeks hoger spelen, op voorwaarde dat de licentie wordt binnengehaald.

Eerste Amateur : Deinze freewheelde door de competitie. Met twintig punten voorsprong op dichtste achtervolger THES Sport is iedereen het er over eens dat de Oost-Vlamingen een verdiende kampioen zijn. Deinze maakt komend seizoen zo zijn opwachting in het profvoetbal.

Tweede Amateur A : Knokke, ploeg van onder meer Tom De Sutter en Koen Persoons.

Tweede Amateur B : Tienen

Derde Amateur A : Zelzate