Jens Teunckens is straks einde contract en speelde op 2,5 jaar tijd 4 matchen bij Antwerp: "Natuurlijk wil ik spelen"

Vier matchen in de ruim 2,5 seizoenen dat hij bij Antwerp zit: dat is de balans van doelman Jens Teunckens bij de hoofdmacht van de Great Old. Straks loopt zijn contract af, maar wat is de 22-jarige keeper van plan.

Jens Teunckens is het slachtoffer van de goede vorm van Sinan Bolat bij Antwerp. Sinds zijn komst in 2017 was hij telkens de doublure van de Turkse doelman en speelde hij vier matchen voor het eerste elftal. Aflopend contract Op zijn Instagramprofiel beantwoordde hij enkele vragen van fans en uiteraard ging het over zijn toekomst. "Ik zal zeker nog op de Bosuil te vinden zijn, maar momenteel heb ik nog geen zicht op welke manier dit zal zijn", legde hij uit. Als fan, als doelman (wie weet wel eerste keus) of als speler van de tegenpartij. Op 30 juni verloopt zijn contract bij de club, maar die heeft nog een optie om hem een jaar langer te houden. Antwerp trok met Matijas al een nieuwe jonge doelman aan en het ziet er niet naar uit dat Teunckens langer in Deurne-Noord zal blijven. 'Tijd om te spelen? Wat is het plan voor volgend seizoen?', vroeg een fan. "Natuurlijk wil ik spelen. Als het mogelijk is wil ik vanaf nu elke match spelen", besloot hij.