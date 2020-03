Hartverwarmend: Italiaanse club stuurt koeriers naar oudste supporters

Slechte tijden brengen vaak het beste van de mens naar boven, zo ook bij de Italianen van AS Roma. Italië kreunt nog altijd enorm hard onder de coronacrisis en leeft in volledige lockdown. Toch wilden de mensen van AS Roma iets betekenen voor hun oudste supporters.

Zo hebben de medewerkers van de club 'overlevingspakketten' gemaakt voor hun oudste abonnementhouders. Ouderen die besmet raken met het virus hebben de minste kans om te overleven. Om ervoor te zorgen dat ze toch de noodzakelijke benodigdheden krijgen, gingen koeriers van AS Roma rond om pakketjes af te leveren. De inhoud wordt niet gespecifieerd maar we zien wel enkele dranken en uiteraard ook pasta zitten. Iedereen krijgt ook een shirt en sjaal van de club. Van een fantastisch gebaar gesproken! A special home delivery for #ASRoma oldest season ticket holders today ❤️ pic.twitter.com/0AckbeAk1s — AS Roma English (@ASRomaEN) March 27, 2020