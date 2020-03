Jonge speler van Atlético Madrid op 14-jarige leeftijd overleden

De Madrileense club kondigde zaterdag zeer triest nieuws aan. Er is namelijk een zeer jonge speler (14 jaar oud) van de club overleden. De reden is niet bekend.

Atletico Madrid heeft laten weten dat Christian Minchola, een jonge speler (14 jaar oud) van de club, is overleden. De club heeft de omstandigheden van de dood van haar jonge speler niet uitgelegd, aangezien Spanje hard wordt getroffen door het coronavirus (meer dan 5.600 doden).

De voorzitter van de Colchoneros, Enrique Cerezo, heeft namens de hele club zijn medeleven betuigd aan de familie van Christian Minchola. "We zijn geschokt door het trieste nieuws van de dood van onze speler en betreuren zijn verlies ten zeerste. Atlético Madrid staat naast de familie en vrienden van Christian in deze tijd van groot verdriet," zei hij in een verklaring die op de officiële website van de club is gepubliceerd.