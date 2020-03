Wat nu met het amateurvoetbal? "Voetbalclubs zijn geen spaarbanken: hopelijk nemen steden, gemeenten én de overheid hun verantwoordelijkheid"

Vrijdag werd beslist om het seizoen van eerste amateur tot vierde provinciale én al het jeugd- en vrouwenvoetbal definitief te staken. Dat heeft uiteraard verregaande gevolgen.

"We zitten al ruim een maand in coronamodus en die zullen we nog even moeten aanhouden”, vertelde Benny Mazur, de secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen aan Sporza.

“De vraag werd steeds vaker gesteld om een beslissing te nemen en de competitie stop te zetten, zodat iedereen zich kan focussen op volgend seizoen. Na lang beraad hebben we beslist om alle competities stil te leggen."

De financiële impact van de coronacrisis op het voetbal is uiteraard groot. Mazur pleit dan ook voor overheidssteun: "Voetbalclubs zijn geen spaarbanken. Ze moeten budgettair het ene touwtje aan het andere knopen. Een voetbalclub is vaak de grootste jeugdvereniging van een gemeente.”

“De btw zegt ons wel eens dat de jeugdkantine het beste dorpscafé is. Ik hoop dat de steden en gemeenten dus ook hun verantwoordelijkheid nemen, net als misschien een aantal federale financiële diensten."

"Eigenlijk verwachten we vanuit de overheid een aantal steunmaatregelen voor een sector - het amateur- en jeugdvoetbal - die eigenlijk nog nooit federale steun gekregen heeft. Al gaan we niet de bedeltoer op. Onze clubs zullen zich in moeilijke tijden ook nog strijdbaar tonen en lessen trekken uit deze situatie."

