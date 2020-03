Manchester United doet zeer mooie geste aan supporters als Premier League niet wordt afgewerkt

Het is nog altijd niet duidelijk of de Premier League afgewerkt zal worden. Ze willen pas opnieuw spelen als alles 100% veilig is. Enkele clubs zouden de competitie stop willen zetten en als het effectief zou gebeuren, zal Manchester United een mooie geste doen aan de supporters.

Volgens Het Nieuwsblad zullen de abonneehouders namelijk een gedeeltelijke terugbetaling krijgen als de competitie niet wordt afgewerkt. Ze kunnen ook kiezen om het abonnement wel volledig te betalen en dan kunnen korting krijgen voor een abonnement voor volgend seizoen. Bij Manchester United hopen ze dat het seizoen nog uitgespeeld kan worden. De ploeg zat namelijk in een positieve flow en ze hopen nog Champions League-voetbal af te kunnen dwingen. Ze willen Liverpool, hun grote rivaal, dus geen hak zetten door de competitie stop te zetten. Als er niet meer gevoetbald zou worden, is Liverpool namelijk geen kampioen.