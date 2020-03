Coronacrisis hakt in op financiën van Chelsea: bouwplannen gaan de koelkast in

Chelsea heeft via de eigen clubkanalen aangekondigd dat het de bouwplannen voor een nieuw stadion uitstelt.

De Londense club heeft al jaren plannen om op de site van Stamford Bridge een nieuw stadion op te trekken. Meer nog, de Blues hebben al drie jaar permissie om te bouwen. De bouwvergunning vervalt op 31 maart 2020.

Nu passen er 40.000 toeschouwers in Stamford Bridge en dat is aan de lage kant voor een Engelse (top-)club.

"We zullen onze opties voor een nieuw stadion blijven overwegen, eens de economische omstandigheden aan de betere hand zijn", klonk het in een statement. Veel clubs in Europa lijden onder de coronacrisis en daar is de werkgever van Michy Batshuayi geen uitzondering op.