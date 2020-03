Zo had Van Damme zich de terugkeer naar Lokeren niet voorgesteld: "Ik mis het allemaal"

België en bijgevolg de voetbalwereld leven nu al twee weken in quarantaine. De spelers van Sporting Lokeren hebben de grasmat al langer niet meer geroken. En dat begint te wegen bij Jelle Van Damme.

De spelers van Sporting Lokeren kozen er eind februari al voor om in een soort van zelfquarantaine te gaan. De spelersgroep van de Wase club kreeg al maanden niet meer betaald, terwijl de ene na de andere belofte van voorzitter Louis De Vries niet werd nagekomen.

"Ik vind het extra zwaar nu de gymzaal ook dicht is", vertelt Jelle Van Damme in Het Laatste Nieuws. "Daar kon ik me nog eens uitleven. Maar ik mis ook het kleedkamergevoel, de veldtrainingen, de ploegmaats,..."

Laat me in een groepje lopen en je zal me vooraan vinden. Elke dag een uur alleen lopen? Dat kan ik niet

Van Damme had zich zijn terugkeer naar zijn jeugdclub wellicht anders voorgesteld. "Het grootste gemis is voor mij het afzien op het veld. Laat me in een groepje lopen en je zal me vooraan vinden. Elke dag een uur alleen lopen? Dat kan ik niet."