Messi maakt zelf einde aan soap rond spelerslonen bij Barcelona en levert (stevig) in

Lionel Messi heeft zelf korte metten gemaakt met de discussie rond het inleveren van de spelerslonen bij FC Barcelona. Messi en zijn ploegmaats zullen 70% van hun loon inleveren. Op Instagram deelt de Argentijn ook nog een tikje uit naar het bestuur van de Catalaanse club.

"Er is veel geschreven over de salarissen van de spelers van FC Barcelona. Allereerst willen we verduidelijken dat het altijd onze wil is geweest om een ‚Äč‚Äčsalarisverlaging toe te passen", begint Messi zijn open brief op Instagram.

Hij verklaart ook waarom het even geduurd heeft voordat er een akkoord kwam: "Als we tot nu toe niet spraken, was dat omdat het voor ons prioritair was om oplossingen te vinden die de club echt zouden helpen, maar ook diegenen die het meest door deze situatie getroffen worden", reageert Messi op de geruchten.

Tik aan het bestuur

in zijn boodschap laat de Ballon d'Or-winnaar het niet na om een tik uit te delen aan het bestuur, met wie hij al even in onmin leeft. "Het blijft ons verbazen dat er binnen de club mensen waren die probeerden ons op de korrel te nemen en druk probeerden op te leggen om iets te doen waarvan we altijd wisten dat we het zouden doen", is Messi duidelijk gefrustreerd.

Eerder had Messi al een aanvaring met sportief directeur Eric Abidal. Zondag kwam ex-speler Xavi met de boodschap dat hij wel naar Barcelona wil terugkeren als coach, maar enkel met mensen die hij vertrouwde.