Antwerp neemt straks afscheid van twee doublures die bij tal van eersteklassers niet zouden misstaan

Voor Jens Teunckens en Amara Baby was dit hoogstwaarschijnlijk het laatste seizoen op de Bosuil.

Antwerp gaat de aflopende contracten van Jens Teunckens en Amara Baby niet verlengen. De oudste voetbalclub van het land beschikte over een optie om de spelers een jaar langer te houden, maar zal die niet lichten, weet Gazet van Antwerpen.

De beloftevolle doelman (22) bleef in de schaduw van eerste keus Sinan Bolat. Teunckens speelde in de voorbije 2,5 jaar vier matchen. Zijn plan is om volgend jaar ergens titularis te worden en hij is vanaf 30 juni transfervrij. Met Matijas heeft RAFC al een nieuwe tweede doelman voor volgend jaar.

Transfervrij in te lijven

Ook Amara Baby komt volgend jaar niet meer uit voor de Great Old. De flankspeler was vorig jaar nog een vaste pion in play-off 1, maar is sinds dit seizoen een paar plaatsen gezakt in de pikorde.

Beide spelers zouden titularis kunnen zijn bij iets lager aangeschreven ploegen. Teunckens lijkt klaar om eerste keus te worden, Baby bewees zijn waarde al voor Charleroi en Antwerp.