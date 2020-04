Toschutter van de Eredivisie en peter van Supporterscollectief ziet neergang van Lokeren met lede ogen aan

De deadlines van de licentiecommissie komen in de buurt en dat zou wel eens het einde kunnen betekenen vanSporting Lokeren in het profvoetbal. Cyriel Dessers ziet het met lede ogen aan.

Cyriel Dessers kwam twee seizoenen uit voor Sporting Lokeren. Het contrast bij de Wase club, toen en nu, is gigantisch. "Al een paar jaar loopt alles stroef en ook de accommodatie is verouderd. Het blijft natuurlijk wel jammer omdat het voor mij de club is die me de kans heeft gegeven heeft om profvoetballer te worden", zag hij de huidige situatie toch een beetje aankomen.

Laatste topseizoen van Lokeren

Het verval is snel gegaan en doet pijn aan de ogen bij de spits van Heracles die momenteel topschutter van de Eredivisie is met 15 goals. "Ik heb misschien nog het laatste topseizoen van Lokeren meegemaakt. Met Vanaken, De Pauw, Odoi, Overmeire, Persoons en Copa. Als ik zie hoe snel ze zijn afgegleden en dat zelfs het voorbestaan van de club op de helling staat, doet dat wel pijn", besloot hij.

Dessers is peter van Collectief Wit-Zwart-Geel, dat naar oplossing en zoekt om de club te laten voortbestaan, ongeacht op welk niveau.