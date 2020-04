'Onze Paus is dood': Frankrijk en Marseille in diepe rouw door overlijden van ex-voorzitter aan corona

Pape Diouf is op 68-jarige leeftijd overleden. De Senegalees was vijf jaar de voorzitter van Olympique Marseille en had toen Eric Gerets onder zijn hoede.

"Onze Paus is dood", staat er woensdagochtend op de voorpagina van het Franse l'Équipe te lezen. Pape (Frans voor Paus) Diouf werd 68 jaar. De Senegalees geraakte besmet met het coronavirus en vlak voor hij vanuit zijn vaderland naar Nice overgevlogen zou worden, bezweek hij aan de longaandoening. Olympique Marseille is in diepe rouw door het overlijden van de gewezen voorzitter van de club. Hij stond er tussen 2004 en 2009 aan het hoofd. In 2007 haalde hij Eric Gerets naar de club als hoofdtrainer. L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf.



Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club.



Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.🖤 pic.twitter.com/w9KyE45JMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020